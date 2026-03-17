Wiosenne porządki nad Ukielem. Olsztynianie znów połączą siły dla natury

„Czysty Olsztyn na wiosnę”

Wraz z nadejściem wiosny do Olsztyna powraca inicjatywa, która z roku na rok przyciąga coraz więcej mieszkańców. W sobotę 21 marca o godz. 11 przy Kapitanacie rozpocznie się wspólne sprzątanie terenów wokół jeziora Ukiel.Uczestnicy akcji zajmą się obszarem pomiędzy ulicami Kapitańską, Miłą i Lotniczą. Organizatorzy zapewniają niezbędne wyposażenie – worki na odpady oraz rękawiczki – dlatego jedyne, co trzeba ze sobą przynieść, to chęć działania i pozytywne nastawienie.Do udziału w wydarzeniu zachęca prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, podkreślając, że wspólne działania na rzecz miasta budują nie tylko czystą przestrzeń, ale również więzi między mieszkańcami. – Olsztyn jest naszym wspólnym domem, dlatego warto razem zadbać o jego otoczenie – zaznacza.Sprzątanie nad Ukielem jest częścią szerszej inicjatywy „Czysty Olsztyn na wiosnę”, w którą angażują się również szkoły, organizacje pozarządowe oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studenci i pracownicy uczelni już dzień wcześniej, w piątek o godz. 11, posprzątają teren Kortowa.Ubiegłoroczna edycja pokazała, że mieszkańcy chętnie angażują się w takie działania. Wtedy wolontariusze sprzątali Łynostradę na odcinku od mostu św. Jana do Unipralu, zbierając liczne odpady i udowadniając, że wspólna troska o środowisko ma realny wpływ na wygląd miasta.Tegoroczna akcja ma szansę zgromadzić jeszcze większą liczbę uczestników. Organizatorzy podkreślają, że chodzi nie tylko o uprzątnięcie śmieci, ale również o budowanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.W wydarzeniu wezmą udział także przedstawiciele władz miasta i radni, jednak najważniejszą rolę odgrywają mieszkańcy. To ich zaangażowanie sprawia, że podobne inicjatywy mają sens i przynoszą długotrwałe efekty.Choć wspólna praca potrwa zaledwie kilka godzin, jej rezultaty będą widoczne przez długi czas. Wiosna to idealny moment, by zrobić coś dobrego – zarówno dla natury, jak i dla lokalnej społeczności.

POSŁUCHAJ: Ratusz zaprasza do wspólnego sprzątania - rzecznik UM Olsztyn Patryk Pulikowski

i Autor: UM Olsztyn/ Materiały prasowe