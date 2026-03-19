Tragiczne utonięcie na Mazurach. Prokuratura umorzyła śledztwo

Śledztwo w sprawie tragicznego utonięcia umorzone

Do tragedii doszło w czerwcu ubiegłego roku na Jeziorze Małszewskim w powiecie szczycieńskim. Dwaj 18-latkowie oraz 17-latek, przebywający na Mazurach w gronie znajomych z województwa łódzkiego, nocą wypłynęli kajakami na jezioro i już nie wrócili.Wcześniej spożywali alkohol. Jak ustalili śledczy, młodzi mężczyźni sami skorzystali z niezabezpieczonych kajaków znajdujących się przy jednej z plaż. Ich decyzja doprowadziła do tragicznego finału.W szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą zaangażowano strażaków, w tym nurków, policjantów oraz strażników leśnych. Ciała ofiar odnaleziono około 200 metrów od brzegu.– Przyczyną śmierci wszystkich trzech mężczyzn było utonięcie. Do zdarzenia nie przyczyniły się osoby trzecie – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prokurator Daniel Brodowski.Śledztwo wykazało, że do tragedii doszło wskutek nieodpowiedzialnego zachowania samych pokrzywdzonych, którzy – będąc pod wpływem alkoholu – narazili swoje życie, wypływając nocą na jezioro.

