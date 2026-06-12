Tajemnicza śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze. Śledczy z Olsztyna badają sprawę

Śledztwo w sprawie śmierci Moniki Silvy Veras. Prokuratura w Olsztynie działa

Okoliczności zgonu Moniki Silvy Veras (z domu Koniuszek) będą zbadane przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie. Komunikat w tej sprawie opublikowała w piątek rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego, prokurator Anna Adamiak. Postępowanie na tym etapie dotyczy artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli podejrzenia nieumyślnego spowodowania śmierci, co zagrożone jest karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Warto jednak zaznaczyć, że przyjęta kwalifikacja prawna ma charakter standardowy na wczesnym etapie działań i nie oznacza ujawnienia nowych faktów w sprawie.

Polska działaczka na stałe mieszkała w południowo-zachodnim Ekwadorze, w prowincji Santa Elena. Zwłoki kobiety odnaleziono w ubiegły poniedziałek w jej miejscu zamieszkania w miejscowości Montanita. Już we wtorek informacja o zdarzeniu dotarła do polskich dyplomatów, natomiast w środę przedstawiciele Ambasady RP w Limie oficjalnie zawiadomili Prokuraturę Krajową o budzącym wątpliwości zgonie naszej obywatelki na terenie obcego państwa. Krajowe służby planują teraz pozyskać wszelkie zgromadzone dotąd materiały, w tym dowody i akta od Prokuratury Regionu Santa Elena, która na miejscu bada tę tragedię.

Polscy śledczy na szczeblu krajowym poprosili Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówkę dyplomatyczną w Limie o podjęcie natychmiastowych kroków wobec władz południowoamerykańskiego państwa. Chodzi o zabezpieczenie materiału dowodowego przed jego przekazaniem do Europy. Do pomocy zaangażowano też Polskie Przedstawicielstwo przy Eurojust, które ma ułatwić komunikację z wykorzystaniem międzynarodowych sieci wsparcia prawnego, takich jak organizacja IberRed.

Tajemnica zgonu Moniki Silvy Veras w Ekwadorze. Pojawiały się groźby śmierci

Olsztyńscy śledczy przejęli sprawę, gdyż to właśnie na ich obszarze jurysdykcji zmarła posiadała swój ostatni polski adres zameldowania. Działania na linii Warszawa-Quito mogą napotkać na spore przeszkody natury formalnej, bo państwa nie podpisały dwustronnego porozumienia o pomocy prawnej w kwestiach karnych, brakuje też wspólnych ratyfikowanych traktatów wielostronnych. Kooperacja będzie zatem opierać się na ogólnej zasadzie wzajemności. Monika Silva Veras stała na czele fundacji La Integridad, gdzie aktywnie nagłaśniała przypadki łamania prawa, korupcji oraz nielegalnego handlu gruntami rolnymi i budowlanymi. Jak donosiła agencja prasowa AFP, polska aktywistka od pewnego czasu wnioskowała u lokalnych władz o przydzielenie jej ochrony. Powodem były kierowane w jej stronę od kilku miesięcy groźby śmierci.

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Działania polskiej prokuratury w sprawie śmierci obywatelki polskiej Moniki Silvy Veras na terytorium Republiki Ekwadoru: ⬇️https://t.co/woOnuBtC6V— Prokuratura (@PK_GOV_PL) June 12, 2026

🇪🇨 BREAKING: Anti-corruption activist Mónika Silva Koniuszek, also known as Monika Silva K. (@mejoresdiasEC), was found dead at her home in Montañita, Santa Elena, on June 8, 2026.Originally from Poland but living in Ecuador for over a decade, Silva was president of the La… pic.twitter.com/7XgF1m7d42— JU Monitor 🌎 (@PenalpaMadrid) June 9, 2026

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