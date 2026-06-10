Tajemnicza śmierć Polki w Ekwadorze. Ciało Moniki Koniuszek znaleziono w jej domu

Śledztwo w sprawie śmierci Moniki Koniuszek w Ekwadorze

Tragiczne doniesienia o odejściu działaczki wywołały ogromne poruszenie na jej rodzinnych Mazurach oraz wśród mieszkańców Ameryki Południowej. Kobieta wyemigrowała z Małego Reszla ponad dziesięć lat temu i szybko zyskała ogromną rozpoznawalność w ekwadorskiej prowincji Santa Elena jako niezłomna społeczniczka. Nigdy nie unikała trudnych tematów i otwarcie krytykowała lokalne nadużycia władzy, zajmując się między innymi podejrzanymi przetargami publicznymi czy sprawami dewastacji środowiska. W swojej codziennej pracy współpracowała ściśle z organizacją Fundacja La Integridad.

Według informacji przekazywanych przez tamtejszą prasę, martwą Polkę odkryto we własnym domu w poniedziałek 8 czerwca 2026 roku. Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia zabezpieczyli nóż, a także dostrzegli na szyi ofiary specyficzny ślad mogący świadczyć o użyciu pętli. Czynności dochodzeniowe ruszyły błyskawicznie, a ze względu na ogromny ciężar gatunkowy całej sytuacji, oficjalny komunikat wydał w tej sprawie sam szef resortu spraw wewnętrznych Ekwadoru, John Reimberg.

Szef ekwadorskiego MSW zabrał głos, przekazując pierwsze oficjalne informacje. „Czekamy na wyniki sekcji zwłok i badania biegłych. Bierzemy pod uwagę samobójstwo, ale na razie nie ma oficjalnego rozstrzygnięcia” – mówił minister w lokalnych mediach.

Takie deklaracje służb nie rozwiewają jednak licznych wątpliwości lokalnej społeczności oraz przedstawicieli prasy, którzy głośno przypominają o aktywności zmarłej w Internecie. Kobieta w przeszłości wielokrotnie informowała w mediach społecznościowych o kierowanych pod jej adresem groźbach pozbawienia życia. Niespodziewany zgon aktywistki budzi ogromne podejrzenia, zwłaszcza że jej wieloletnia praca polegała na ciągłym patrzeniu na ręce politykom oraz ujawnianiu skandali godzących w interesy bardzo wpływowych grup.

Unia Europejska reaguje na śmierć polskiej działaczki w Ekwadorze

W związku z tragedią oficjalne oświadczenie wydali unijni dyplomaci przebywający na terytorium tego południowoamerykańskiego państwa. Zwrócili oni uwagę na ogromne zaniepokojenie faktem utraty życia przez europejską obywatelkę zaangażowaną w zwalczanie przestępczości gospodarczej. Jednocześnie mocno zaapelowali do ekwadorskiego rządu o zagwarantowanie rzetelnego, obiektywnego i w pełni transparentnego postępowania wyjaśniającego, przypominając przy okazji o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom walczącym o prawa człowieka czy pracującym w mediach.

Swojego smutku nie kryją także osoby z najbliższego otoczenia Polki, a jeden z jej przyjaciół Joaquin Serrano Macías przekazał mediom poruszające słowa. „Społeczność jest wstrząśnięta śmiercią Moniki »Silvy« Koniuszek. Jej oddanie dla przejrzystości i ekologii pozostawiło niezatarty ślad w Santa Elenie i Olón, które przyjęły ją jak swoją” – stwierdził mężczyzna. Podkreślił on, że kobieta nieustannie obnażała liczne układy i nieprawidłowości, po czym dodał: „Moje kondolencje i solidarność z córkami, rodziną i przyjaciółmi”.

Na ten moment brakuje oficjalnych potwierdzeń, czy sprawą zgonu aktywistki zainteresuje się polska Prokuratura Krajowa i zdecyduje się na uruchomienie własnego postępowania. Nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje dotyczące tego, w którym kraju ostatecznie spocznie ciało zmarłej, dlatego będziemy uważnie monitorować dalszy rozwój wydarzeń wokół tego zagadkowego incydentu.

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