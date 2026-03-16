Ponad 100 cudzoziemców musi opuścić Polskę. To efekt zatrzymań w Iławie

Nielegalna praca w Iławie. Jak policja wpadła na trop grupy przestępczej?

Sprawa miała swój początek na przełomie 2025 i 2026 roku, gdy policjanci z Iławy zainteresowali się działalnością lokalnej firmy pośredniczącej w zatrudnianiu obcokrajowców. Już pierwsze ustalenia wskazywały na poważne nieprawidłowości. Okazało się, że firma mogła organizować fałszywe zaświadczenia o podjęciu studiów na uczelniach w Gdańsku i Warszawie oraz fałszywe zaświadczenia lekarskie. Dzięki tym dokumentom cudzoziemcy, głównie obywatele Kolumbii, mogli być legalnie zatrudniani w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju, omijając obowiązujące przepisy.

Zatrzymania w trzech województwach. Kulisy akcji policji i Straży Granicznej

Finał wielomiesięcznej pracy operacyjnej nastąpił 11 marca 2026 roku, kiedy do akcji wkroczyły połączone siły policji i Straży Granicznej. W operacji brali udział funkcjonariusze z komend wojewódzkiej w Olsztynie, powiatowej w Iławie oraz jednostek z Elbląga, Ostródy, Działdowa, Nidzicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Wsparcie zapewnili kontrterroryści z Olsztyna, specjaliści z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz eksperci z Komendy Głównej Policji. Działania prowadzono jednocześnie na terenie województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i śląskiego, gdzie zatrzymano łącznie sześć osób w wieku od 21 do 49 lat.

Fałszywe dokumenty i 150 tys. złotych w gotówce. Co zabezpieczono podczas akcji?

Podczas przeszukań kilkunastu lokali mieszkalnych oraz kontroli w piętnastu zakładach pracy funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację, która może stanowić kluczowy dowód w sprawie. Skonfiskowano także liczne laptopy, telefony komórkowe i inne nośniki danych. W ręce śledczych trafiła również gotówka w różnej walucie, której łączna wartość szacowana jest na około 150 tysięcy złotych. Zabezpieczone materiały potwierdzają, że fałszywe zaświadczenia o statusie studenta pozwalały pracodawcom unikać skomplikowanych procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

Ponad 100 cudzoziemców musi opuścić Polskę. Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia

Równolegle do działań policji, funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej skontrolowali legalność pobytu i zatrudnienia prawie dwustu cudzoziemców. Wśród nich byli obywatele Kolumbii, Wenezueli, Gwatemali, Peru, Zimbabwe, Kuby, Mołdawii oraz Ukrainy. Ustalono, że aż 105 z nich pracowało bez wymaganego zezwolenia. Wobec tych osób wszczęto postępowania administracyjne zobowiązujące je do powrotu do kraju pochodzenia, a troje obywateli Kolumbii, niemających żadnych dokumentów pobytowych, otrzymało natychmiastowe decyzje o opuszczeniu Polski.

Zarzuty dla zatrzymanych. Czeka ich do 8 lat więzienia

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie zatrzymanym poważnych zarzutów. Odpowiedzą oni za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, podrabianie dokumentów oraz ułatwianie cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terytorium Polski. Za sam udział w grupie przestępczej grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora, sąd w Iławie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu czterech podejrzanych na trzy miesiące, a dwie pozostałe osoby objęto dozorem policyjnym. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl

Mołdawianin wykorzystywał niepełnosprawnego ruchowo Rosjanina do żebractwa [GALERIA]

