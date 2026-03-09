Gdzie jechać na weekend w Polsce? Nie tylko Warszawa i Kraków

Polska pełna jest miast, które zachwycają historią, architekturą i wyjątkową atmosferą. Choć w pierwszej kolejności wielu turystów myśli o Krakowie czy Warszawie, prawdziwe perełki często kryją się poza najbardziej oczywistymi kierunkami. W mniejszych lub mniej popularnych ośrodkach można odkryć niezwykłe starówki, kolorowe rynki, średniowieczne uliczki i zabytki, które przetrwały setki lat niemal w niezmienionej formie.

To najpiękniejsze miasta w Polsce. Te warto odwiedzić

Które miasta w Polsce są najpiękniejsze i nadają się np. na weekendowy city break? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która wytypowała 5 miejscowości. Ku zdziwieniu wielu, AI wybrała miasta mniej znane niż np. Kraków, Gdańsk czy Poznań. Mimo to, są to prawdziwe perełki, które bez wątpienia warto odwiedzić. O jakie konkretnie lokalizacje chodzi? O tym w galerii zdjęć poniżej!

Najpiękniejsze miasta w Polsce. Nie Kraków i Warszawa. Oto wybór AI

City break w Polsce z roku na rok coraz popularniejszy

Krótkie wyjazdy do polskich miast cieszą się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem. Coraz więcej osób decyduje się na tzw. city breaki, czyli kilkudniowe wypady pozwalające na szybkie zwiedzanie, odpoczynek i poznawanie lokalnej kultury.

Wiele polskich miast świetnie nadaje się na taki weekendowy wyjazd. Zabytkowe starówki, klimatyczne restauracje, muzea oraz liczne wydarzenia kulturalne sprawiają, że nawet krótka wizyta może być bardzo intensywna i pełna wrażeń. Dodatkowym atutem jest dobra komunikacja oraz coraz bogatsza baza noclegowa.