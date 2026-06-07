Groźny karambol na S7. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-07 21:17

W niedzielne popołudnie, 7 czerwca około godziny 17:30, na odcinku drogi ekspresowej S7 w pobliżu Rychnowa zderzyły się trzy samochody osobowe jadące w stronę Warszawy. Ze względu na fakt, że pojazdami podróżowały dzieci, podjęto decyzję o natychmiastowym wezwaniu na miejsce załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca hyundaia nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim opla i uderzył w jego tył. Następnie opel został zepchnięty na kolejne auto – volvo.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ponieważ w zdarzeniu uczestniczyły również dzieci, do akcji zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Choć sytuacja wyglądała poważnie, finał okazał się znacznie mniej dramatyczny. Policja przekazała, że żadna z osób biorących udział w kolizji nie odniosła obrażeń zagrażających życiu ani zdrowiu.

Czytaj też: Pościg za pijanym 19-latkiem. Uszkodził kilka pojazdów

Podczas działań służb kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami na trasie. Obecnie ruch na drodze S7 został już przywrócony i przejazd w kierunku Warszawy odbywa się bez przeszkód.

Zderzenie trzech aut na S7 pod Rychnowem. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR
Galeria zdjęć 26
Wypadek w Grodkowicach
Olsztyn
wypadek na s7
wypadek s7