Groził atakiem na uczniów, wszystko nagrał. Policja zatrzymała 16-latka

Skandaliczne nagranie w sieci. Szybka akcja policja

Wszystko zaczęło się nocą, kiedy w sieci, wśród rodziców i młodzieży ze Szczytna, zaczęło rozchodzić się niepokojące nagranie. Według ustaleń "Tygodnika Szczytno", na filmie uwieczniono zamaskowaną osobę z nożem w dłoni. Autor wideo kierował groźby w stronę konkretnych uczniów, przywołał nazwę miejscowej szkoły i zapowiadał, że następnego dnia dojdzie do ataku. Zaniepokojeni rodzice powiadomili służby. Policjanci podeszli do zgłoszenia z ogromną powagą i w krótkim czasie zidentyfikowali twórcę materiału.

- W związku z nagraniem, które pojawiło się w przestrzeni internetowej, na którym młody mężczyzna kieruje groźby dotyczące przeprowadzenia ataku na uczniów jednej ze szkół ponadpodstawowych w Szczytnie, informujemy, że policjanci niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia podjęli działania zmierzające do ustalenia tożsamości autora nagrania. W wyniku podjętych czynności dziś rano funkcjonariusze zatrzymali 16-letniego mieszkańca Szczytna, który jest odpowiedzialny za opublikowane nagranie. Nieletni został przewieziony do jednostki Policji, gdzie obecnie prowadzone są z jego udziałem czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia

- przekazała w piątek Komenda Miejska Policji w Szczytnie.

"Miał to zrobić dla żartu". 16-latek ze Szczytna poniesie konsekwencje

Według informacji przekazywanych przez służby, zatrzymany 16-latek próbował bagatelizować sprawę, twierdząc, że jego zachowanie to żart. Biorąc pod uwagę ostatnie, drastyczne wydarzenia w szkołach w województwie mazowieckim, funkcjonariusze nie mają zamiaru przymykać oka na tego typu incydenty. Potwierdziła to w swoich komunikatach w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

- Policjanci ze Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ustalili i zatrzymali 16-latka, który nagrał i rozpowszechnił film, w którym groził atakiem w szkole na konkretne osoby. Miał to zrobić 'dla żartu'. Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania

- brzmi komunikat policji wojewódzkiej.

Groźby w szkołach i widmo "krwawego piątku"

Działania w Szczytnie to tylko jeden z wielu podobnych przypadków. Od pewnego czasu służby obserwują wzmożoną aktywność niebezpiecznych treści na zamkniętych czatach internetowych. Właśnie tam miały pojawiać się wzmianki o tzw. „krwawym piątku”, który miał stanowić kumulację rzekomych ataków w placówkach. Komenda Główna Policji odniosła się do tych informacji, apelując o spokój.

- Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym challenge’u policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. Niemniej policjanci w całym kraju, ale głównie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, cały czas pracują nad sprawą, reagują na wszystkie zgłoszenia i wyłapują w sieci każdy niepokojący sygnał. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych doniesień i korzystanie wyłącznie z wiarygodnych źródeł informacji. Jednocześnie przestrzegamy wszystkich, którzy w tej sytuacji celowo próbują wywołać panikę, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna

- oświadczyła w piątkowy poranek Komenda Główna Policji.

Wzrost napięcia w szkołach to efekt ostatnich, wstrząsających zdarzeń. W środę, 7 października, uzbrojony w nóż 19-latek zranił 9 osób w szkole w Ostrołęce. Następnie, w czwartek 8 października, 15-latek z nożem wszedł do podstawówki, śmiertelnie rażąc pracownicę szkoły i raniąc dwoje innych ludzi. Oprócz Szczytna, podobną sprawę odnotowano również w Sierpcu, gdzie 17-latek otrzymał zarzut kierowania gróźb po tym, jak opowiadał kolegom o chęci dokonania czegoś złego w szkole.

Ostrołęka: 19-latek, który zaatakował w szkole, trafił do prokuratury