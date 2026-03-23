Darmowe palmy na ulicach Suwałk! Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia. Niezwykła akcja Radia ESKA

Mieszkańcy Suwałk w pierwszy dzień wiosny, 21 marca, mogli być nieźle zaskoczeni. Na ulicach miasta, w najmniej spodziewanych miejscach, pojawiły się prawdziwe, egzotyczne rośliny. Doniczki z palmami Areka czekały na nowych właścicieli na przystankach autobusowych, ławkach, a nawet w koszykach rowerów miejskich. W sumie w przestrzeni miejskiej rozmieszczono 100 darmowych palm, które każdy mógł po prostu zabrać ze sobą do domu.

Niezwykła akcja Radia ESKA

Za całą akcją stoi Radio ESKA, które w ten sposób postanowiło świętować początek wiosny. Każda doniczka była opatrzona specjalną etykietą z hasłem "Zabierz mnie ze sobą" oraz informacją o suwalskiej częstotliwości stacji – 89,4 FM. To jednak nie tylko powitanie cieplejszych dni, ale również element promocji jednej z najpopularniejszych akcji rozgłośni.

ESKA Odwołuje Zimę

Lokalna inicjatywa w Suwałkach była również zapowiedzią wielkiego finału flagowej zabawy stacji. ESKA Odwołuje Zimę to akcja organizowana już od 20 lat, w której Radio ESKA zabiera swoich słuchaczy w podróż do ciepłych i egzotycznych krajów. W tym roku kilkudziesięciu szczęśliwców, którzy wygrali w antenowym konkursie, wyruszyło w niezapomniany rejs po Atlantyku. Na pokładzie luksusowego wycieczkowca Costa Fortuna zwiedzą Wyspy Kanaryjskie oraz Maderę.

Tradycyjnie w podróży słuchaczom towarzyszą największe gwiazdy i prezenterzy Radia ESKA. W tegorocznej edycji na pokładzie zameldowali się Roxie Węgiel, Daria Ładocha, a także popularny twórca internetowy BiegPrzemek. O dobrą zabawę dbają również gospodarze, czyli prezenterzy stacji: Krzysztof „Jankes” Jankowski, Kasia Węsierska i Ola Kot. W poprzednich latach dzięki akcji słuchacze mogli odwiedzić m.in. Egipt, Tajlandię, Meksyk, Jamajkę czy Wyspy Zielonego Przylądka.

Radio ESKA Suwałki na 89,4 FM. Gdzie jeszcze można słuchać stacji?

Radio ESKA Suwałki wystartowało w połowie maja 2025 roku, stację na 89,4 FM można też odbierać w okolicznych gminach, m.in. Jeleniewo, Krasnopol czy Szypliszki. Gra w formacie CHR, czyli dynamiczne przeboje z ostatnich lat. W ramówce znajdują się lokalne serwisy informacyjne, serwisy o imprezach i wydarzeniach kulturalnych z regionu, lokalny magazyn reporterów. Obecnie pod marką Radio ESKA nadają 43 lokalne i regionalne stacje w całej Polsce.