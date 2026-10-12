Wycinka przy drodze 650. RDOŚ broni zdrowych drzew w gminie Srokowo

Droga wojewódzka nr 650. RDOŚ nie zgadza się na wycinkę 30 drzew

Sprawa dotyczy lip drobnolistnych i grabów zwyczajnych rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 650 na terenie gminy Srokowo. Zarządca drogi wnioskował o zgodę na usunięcie 52 drzew. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie uzgodnił jednak projektu decyzji wójta w zakresie wycinki wszystkich wskazanych okazów. Analiza dokumentacji fotograficznej wykazała, że 30 drzew jest w dobrym lub zadowalającym stanie zdrowotnym. Ich korony mają nieliczne suche gałęzie, na pniach nie widać pęknięć ani wypróchnień, a statyka drzew jest prawidłowa. – Wójt gminy Srokowo powinien odmówić zgody na usunięcie 30 zdrowych i rokujących drzew, ograniczając zezwolenie wyłącznie do 22 sztuk zakwalifikowanych jako zagrażające bezpieczeństwu ze względu na zły stan sanitarny – wyjaśnia Justyna Januszewicz, rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie.

Nie wszystkie drzewa są bezpieczne. 22 okazy mogą zagrażać kierowcom

Ekspertyza wskazała również drzewa, których stan budzi poważne zastrzeżenia. Spośród 52 ocenianych okazów 22 znajduje się w złym stanie zdrowotnym. Mają liczne suche gałęzie, asymetryczne korony i rozległe pęknięcia pni. W wielu przypadkach ich statyka jest silnie zaburzona. Według RDOŚ właśnie te drzewa stanowią realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego i to ich usunięcie powinno być dopuszczone. Nie oznacza to jednak automatycznej zgody na wycinkę. Ostateczna decyzja należy do samorządu, który rozpatruje sprawę po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Ponad 6,5 tysiąca drzew do wycinki na Warmii i Mazurach

Sprawa ze Srokowa jest częścią szerszego problemu. W tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wnioskował o zgodę na wycięcie ponad 6,5 tysiąca drzew rosnących przy drogach wojewódzkich w regionie. Jak wyjaśnia Karol Głębocki z olsztyńskiego ZDW, przy drogach wojewódzkich na Warmii i Mazurach rośnie około 180 tysięcy drzew. Planowana wycinka obejmuje więc około 4 procent tej liczby. – Zdaję sobie sprawę z tego, że może skala wzbudziła duże emocje. Jest to jakieś 4 procent wszystkich drzew przy drogach wojewódzkich – mówi przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Bezpieczeństwo kierowców czy ochrona przydrożnych drzew?

Wycinka drzew przy drogach budzi emocje, ponieważ łączy dwie ważne kwestie: bezpieczeństwo ruchu i ochronę przyrody. Z jednej strony uszkodzone, niestabilne drzewa mogą stanowić zagrożenie dla kierowców. Z drugiej – zdrowe okazy są ważnym elementem krajobrazu i lokalnego środowiska. Przypadek gminy Srokowo pokazuje, że ocena stanu poszczególnych drzew może mieć kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o ich usunięciu. W tym przypadku RDOŚ wskazał, że wycinka powinna dotyczyć wyłącznie 22 drzew uznanych za niebezpieczne, a nie wszystkich 52 objętych wnioskiem.

POSŁUCHAJ: o gminie Srokowo mówi Justyna Januszewicz , rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie

POSŁUCHAJ: mówi Karol Głębocki z olsztyńskiego ZDW