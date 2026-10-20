Owady niepokoiły sąsiadów. W mieszkaniu znaleźli rozkładające się ciało

Zszokowani sąsiedzi w Olsztynie. Rozkładające się zwłoki przy al. Wojska Polskiego

Makabrycznego znaleziska w toalecie lokalu komunalnego dokonali przedstawiciele Straży Miejskiej w Olsztynie. Do tragicznego zdarzenia doszło 19 października, kiedy to mundurowi asystowali pracownikom administracji podczas przymusowego wchodzenia do mieszkania. Interwencja była efektem niepokojących sygnałów od sąsiadów.

- Po otwarciu lokalu w toalecie ujawniono zwłoki w stanie rozkładu. W związku z zaistniałą sytuacją na miejsce wezwano Policję, która przejęła sprawę i prowadzi dalsze czynności służbowe

- podali strażnicy z Olsztyna.

Obecnie śledczy próbują ustalić płeć oraz tożsamość zmarłej osoby, ponieważ stan rozkładu utrudnia błyskawiczną identyfikację. Prowadzone postępowanie ma wyjaśnić wszelkie szczegóły tragedii, w tym odpowiedzieć na pytanie, jak długo nieboszczyk przebywał w zamkniętym pomieszczeniu. Śledztwo pomoże ustalić, czy nikt wcześniej nie zauważył żadnych alarmujących sygnałów.

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