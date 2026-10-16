Futsal kobiet w Olsztynie. AZS UWM High Heels zagra w Hali Urania. Wstęp wolny!

AZS UWM High Heels Olsztyn wraca do gry przed własną publicznością

Przed futsalistkami AZS UWM High Heels Olsztyn kolejne ligowe wyzwanie. W ramach 3. kolejki Ekstraligi Futsalu Kobiet olsztynianki podejmą drużynę Amplus Słomniczanka Słomniki. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 17 października, o godzinie 13:00 w Małej Arenie Hali Urania. Dla kibiców to okazja, by na żywo zobaczyć rywalizację na najwyższym poziomie kobiecego futsalu i wesprzeć gospodynie w walce o kolejne ligowe punkty.

Po pierwszym domowym zwycięstwie czas na kolejne emocje

Olsztynianki przystępują do kolejnego spotkania po udanym występie przed własną publicznością. W poprzednim domowym meczu pokonały zespół z Siemianowic Śląskich 4:1, odnosząc pierwsze zwycięstwo u siebie po powrocie do ekstraligowej rywalizacji. Teraz przed drużyną następne wyzwanie. Mecz z Amplus Słomniczanką Słomniki będzie okazją do zaprezentowania dobrej formy i powalczenia o kolejne punkty.

Gdzie i kiedy mecz AZS UWM High Heels Olsztyn?

Spotkanie 3. kolejki Ekstraligi Futsalu Kobiet odbędzie się w sobotę, 17 października 2026 roku, o godzinie 13:00 w Małej Arenie Hali Urania w Olsztynie. Organizatorzy zachęcają kibiców do wspierania zespołu z trybun. Wstęp na mecz jest wolny. Głośny doping może pomóc zawodniczkom w walce o zwycięstwo, dlatego warto spędzić sobotnie popołudnie z olsztyńskim futsalem.

POSŁUCHAJ: mówi trenerka AZS UWM High Heels Olsztyn Aleksandra Kojadyńska