Bezpieczeństwo w Olsztynie. Syreny alarmowe obejmują całe miasto. Co jeszcze przygotowuje RCB?

aka
2026-10-16 15:33

Olsztyn rozwija system ochrony ludności i przygotowuje się na sytuacje kryzysowe. Miasto ma już nowoczesny system syren alarmowych, który obejmuje praktycznie 100 proc. jego powierzchni. Urządzenia umożliwiają nie tylko uruchomienie sygnału alarmowego, ale również przekazywanie komunikatów głosowych. To część szerszych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Cztery białe głośniki syreny alarmowej na metalowym słupie. O bezpieczeństwie w Olsztynie przeczytasz na Eska Olsztyn.
Autor: Pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne.

Syreny alarmowe w Olsztynie. System obejmuje niemal całe miasto

W sytuacji zagrożenia liczy się szybkie i skuteczne ostrzeżenie mieszkańców. Olsztyn dysponuje rozbudowanym systemem alarmowym, którego rozwój rozpoczął się jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Jak podkreśla Paweł Micek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz szef Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie, pokrycie miasta sygnałem alarmowym jest praktycznie stuprocentowe. – Olsztyn jest bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi o ten system, dlatego że pokrycie sygnałem miasto ma praktycznie stuprocentowe – mówi Paweł Micek. Ważną zaletą jest również cyfrowa technologia zastosowana w syrenach. Urządzenia mają funkcję nadawania komunikatów głosowych, dzięki czemu mieszkańcy mogą otrzymać nie tylko sygnał alarmowy, ale także konkretne informacje o zagrożeniu i zalecanym sposobie postępowania.

Komunikat dla całego miasta lub wybranej części Olsztyna

System pozwala przekazywać ostrzeżenia zarówno na terenie całego Olsztyna, jak i w wybranej części miasta. Dzięki temu komunikaty mogą być dostosowane do zasięgu konkretnego zagrożenia. – Te syreny mają również głośniki, przez które mogą być nadawane komunikaty przez mojego dyżurnego, zarówno w całym mieście, jak i w części miasta – wyjaśnia szef Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. To istotne rozwiązanie w przypadku sytuacji wymagających szybkiej reakcji, kiedy mieszkańcy muszą wiedzieć, co się dzieje i jak powinni się zachować. Sam sygnał alarmowy informuje o zagrożeniu, natomiast komunikat głosowy może przekazać dodatkowe wskazówki.

Olsztyn realizuje około 70 projektów związanych z bezpieczeństwem

System syren to tylko jeden z elementów przygotowań miasta na sytuacje kryzysowe. Olsztyn realizuje około 70 projektów związanych z ochroną ludności i bezpieczeństwem. Wśród zaplanowanych i prowadzonych działań są zakupy agregatów prądotwórczych, wyposażenia dla ratowników oraz przygotowania do tworzenia miejsc schronienia. Ważne jest również zabezpieczenie zasobów potrzebnych do reagowania w przypadku awarii i innych zdarzeń nadzwyczajnych. Miasto dysponuje także regionalnym magazynem kryzysowym, który ma wspierać działania w sytuacjach wymagających dodatkowego sprzętu i wyposażenia.

Czy Olsztyn jest gotowy na sytuację kryzysową?

Rozbudowany system alarmowy, zaplecze magazynowe i inwestycje w sprzęt zwiększają możliwości reagowania na zagrożenia. Istotne pozostaje jednak nie tylko wyposażenie służb, ale również wiedza mieszkańców o tym, jak zachować się po usłyszeniu syreny i gdzie szukać wiarygodnych informacji. W sytuacji kryzysowej warto śledzić oficjalne komunikaty służb i władz miasta oraz stosować się do przekazywanych zaleceń. Nawet najlepszy system ostrzegania jest najskuteczniejszy wtedy, gdy mieszkańcy wiedzą, jak na niego reagować.

POSŁUCHAJ: mówi Paweł Micek, Dyrektor Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz szef Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w Olsztynie
Mediateka.pl

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