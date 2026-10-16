Bezpieczeństwo w Olsztynie. Syreny alarmowe obejmują całe miasto. Co jeszcze przygotowuje RCB?

Syreny alarmowe w Olsztynie. System obejmuje niemal całe miasto

W sytuacji zagrożenia liczy się szybkie i skuteczne ostrzeżenie mieszkańców. Olsztyn dysponuje rozbudowanym systemem alarmowym, którego rozwój rozpoczął się jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Jak podkreśla Paweł Micek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz szef Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie, pokrycie miasta sygnałem alarmowym jest praktycznie stuprocentowe. – Olsztyn jest bardzo dobrze przygotowany, jeśli chodzi o ten system, dlatego że pokrycie sygnałem miasto ma praktycznie stuprocentowe – mówi Paweł Micek. Ważną zaletą jest również cyfrowa technologia zastosowana w syrenach. Urządzenia mają funkcję nadawania komunikatów głosowych, dzięki czemu mieszkańcy mogą otrzymać nie tylko sygnał alarmowy, ale także konkretne informacje o zagrożeniu i zalecanym sposobie postępowania.

Komunikat dla całego miasta lub wybranej części Olsztyna

System pozwala przekazywać ostrzeżenia zarówno na terenie całego Olsztyna, jak i w wybranej części miasta. Dzięki temu komunikaty mogą być dostosowane do zasięgu konkretnego zagrożenia. – Te syreny mają również głośniki, przez które mogą być nadawane komunikaty przez mojego dyżurnego, zarówno w całym mieście, jak i w części miasta – wyjaśnia szef Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa. To istotne rozwiązanie w przypadku sytuacji wymagających szybkiej reakcji, kiedy mieszkańcy muszą wiedzieć, co się dzieje i jak powinni się zachować. Sam sygnał alarmowy informuje o zagrożeniu, natomiast komunikat głosowy może przekazać dodatkowe wskazówki.

Olsztyn realizuje około 70 projektów związanych z bezpieczeństwem

System syren to tylko jeden z elementów przygotowań miasta na sytuacje kryzysowe. Olsztyn realizuje około 70 projektów związanych z ochroną ludności i bezpieczeństwem. Wśród zaplanowanych i prowadzonych działań są zakupy agregatów prądotwórczych, wyposażenia dla ratowników oraz przygotowania do tworzenia miejsc schronienia. Ważne jest również zabezpieczenie zasobów potrzebnych do reagowania w przypadku awarii i innych zdarzeń nadzwyczajnych. Miasto dysponuje także regionalnym magazynem kryzysowym, który ma wspierać działania w sytuacjach wymagających dodatkowego sprzętu i wyposażenia.

Czy Olsztyn jest gotowy na sytuację kryzysową?

Rozbudowany system alarmowy, zaplecze magazynowe i inwestycje w sprzęt zwiększają możliwości reagowania na zagrożenia. Istotne pozostaje jednak nie tylko wyposażenie służb, ale również wiedza mieszkańców o tym, jak zachować się po usłyszeniu syreny i gdzie szukać wiarygodnych informacji. W sytuacji kryzysowej warto śledzić oficjalne komunikaty służb i władz miasta oraz stosować się do przekazywanych zaleceń. Nawet najlepszy system ostrzegania jest najskuteczniejszy wtedy, gdy mieszkańcy wiedzą, jak na niego reagować.