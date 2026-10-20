Ogień, słowiańskie obrzędy i muzyka „Wiedźmina”. Noc Duchów ponownie rozgrzała Olsztyn

Noc Duchów ponownie zaprosiła mieszkańców Olsztyna i regionu do świata dawnych tradycji. Zamiast typowego jesiennego festynu uczestnicy mogli spotkać się z kulturą słowiańską, historią i teatralną opowieścią o duchach. Wydarzenie odbywało się na terenie lotniska Olsztyn-Dajtki. W programie znalazły się atrakcje zarówno dla miłośników widowisk i muzyki, jak i rodzin szukających pomysłu na wspólny wieczór.

„Dziady: Symfonia Grozy” wciągnęły widzów w sam środek opowieści

Jednym z głównych punktów programu był spektakl „Dziady: Symfonia Grozy”. Aktorzy z gdańskiego Teatru Znak i Teatru 3.5 z Dzierzgonia pojawili się nie tylko na scenie, ale również pomiędzy widzami i za ich plecami. Widowisko w reżyserii Janusza Gawrysiaka łączyło inspiracje dramatem Adama Mickiewicza z dawnym słowiańskim obrzędem przywoływania duchów. Widzowie nie ograniczali się do obserwowania akcji ze sceny. Aktorzy pojawiali się również pomiędzy publicznością, a wydarzenia rozgrywały się wokół zgromadzonych. Ogień, muzyka, szczudlarze i efekty specjalne budowały atmosferę tajemniczości.

Percival i muzyka ze świata „Wiedźmina”

Muzycznym wydarzeniem wieczoru był koncert zespołu Percival, znanego między innymi ze współtworzenia ścieżki dźwiękowej do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” oraz serialu „The Witcher”. Grupa od lat czerpie inspiracje z muzyki i kultury dawnych Słowian. Jej występ wpisał się w charakter Nocy Duchów, łącząc muzyczne brzmienia z atmosferą festiwalu.

Wojowie, dawne rzemiosło i jarmark

Przed spektaklem i koncertem nie brakowało atrakcji. Taneczne show zaprezentowały olsztyńskie Wiedźmuchy. Na uczestników czekała także średniowieczna wioska, przygotowana z udziałem Drużyny Wojów Bolesławowych „Białozór”. Widzowie mogli obejrzeć pokazy walk. Można było przyjrzeć się dawnemu uzbrojeniu, poznać realia życia sprzed wieków i zobaczyć pokazy walk. Nie zabrakło również aktywności dla odwiedzających. W programie znalazły się dawne gry i zabawy, w tym konkurencje inspirowane średniowiecznymi umiejętnościami. Jesienny jarmark rzemiosła i smaków uzupełniał festiwalową ofertę. Rękodzieło, regionalne produkty i ciepłe jedzenie pozwalały zatrzymać się na dłużej, a ogniska zachęcały do wspólnego biesiadowania.

Noc Duchów z pomocą dla młodych sportowców

Wydarzenie miało także wymiar charytatywny. Organizatorzy zachęcali do wspierania Funduszu Superbohatera, który pomaga dzieciom i młodzieży z Olsztyna oraz Warmii i Mazur rozwijać sportowe pasje. Zebrane wsparcie ma pomagać między innymi w zakupie sprzętu, opłacaniu składek klubowych i wyjazdów na zawody. Noc Duchów połączyła więc spotkanie z historią i kulturą z ideą wspólnego pomagania. Na Lotnisku Olsztyn-Dajtki jesienne tradycje stały się pretekstem do spędzenia czasu przy muzyce, ogniu i opowieściach.

***POSŁUCHAJ RELACJI***

POSŁUCHAJ: Noc Duchów 2026 - relacja

"Harry Potter" czy "Władca Pierścieni"? Szybki quiz o legendarnych postaciach. Pytanie nr 8 zaskakuje Pytanie 1 z 10 Hermiona Granger to jedna z głównych bohaterek... "Harry'ego Pottera" "Władcy Pierścieni" Następne pytanie